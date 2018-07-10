Остапенко одолеет Цибулкову и выйдет в полуфинал Уимблдона, уверены эксперты

Латвийская теннисистка Елена Остапенко , посеянная на Уимблдоне под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 7:6 (7:4), 6:0. За выход в полуфинал Остапенко 10 июля поспорит с Доминикой Цибулковой (Словакия).

Согласно котировкам, у словачки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Цибулковой оценивается коэффициентом 2.10, победа с форой «+2,5» гейма — 1.75. Если Остапенко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.70. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.25.