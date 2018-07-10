Ещё
Остапенко одолеет Цибулкову и выйдет в полуфинал Уимблдона, уверены эксперты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Остапенко одолеет Цибулкову и выйдет в полуфинал Уимблдона, уверены эксперты 

Чемпионат.com 1 час назад
Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на Уимблдоне под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 7:6 (7:4), 6:0. За выход в полуфинал Остапенко 10 июля поспорит с Доминикой Цибулковой (Словакия).
Согласно котировкам, у словачки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Цибулковой оценивается коэффициентом 2.10, победа с форой «+2,5» гейма — 1.75. Если Остапенко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.70. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.95. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.25.
Чемпионат.com: последние новости
Цибулкова победила Мертенс и сыграет с обидчицей Халеп в 1/8 финала Уимблдона С. Навас: Россия и Хорватия — равная пара, русские поборются за полуфинал ЧМ Модрич: верю, что матч со сборной России – это не конец ЧМ-2018 для Хорватии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео627
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым7
Украинцы атаковали FIFA из-за хорватов78
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине23
Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ431
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение