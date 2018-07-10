Олимп Уимблдона: Что вы знаете о знаменитых теннисистах? 

Параллельно с чемпионатом мира по футболу в России на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса в Лондоне проходит одно из ключевых соревнований в мире тенниса — Уимблдонский турнир. «МИР 24» подготовил тест для любителей этого вида спорта, а также для тех, кто интересуется биографиями первых ракеток мира.
Напомним, что Уимблдон продлится до 14 июля. Сегодня в 1/4 финала в рамках турнира сразятся Серена Уильямс и Камила Джорджи, Дарья Касаткина и Ангелик Кербер, Кики Бертенс и Юлия Гергес, Доминика Цибулкова и Елена Остапенко. 12 августа победители встреч выйдут играть друг против друга в 1/2 финала.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ