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Олимп Уимблдона: Что вы знаете о знаменитых теннисистах?
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Олимп Уимблдона: Что вы знаете о знаменитых теннисистах? 

Мир24 41 минуту назад
Фото: Мир24
Параллельно с чемпионатом мира по футболу в России на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса в Лондоне проходит одно из ключевых соревнований в мире тенниса — Уимблдонский турнир. «МИР 24» подготовил тест для любителей этого вида спорта, а также для тех, кто интересуется биографиями первых ракеток мира.
Напомним, что Уимблдон продлится до 14 июля. Сегодня в 1/4 финала в рамках турнира сразятся Серена Уильямс и Камила Джорджи, Дарья Касаткина и Ангелик Кербер, Кики Бертенс и Юлия Гергес, Доминика Цибулкова и Елена Остапенко. 12 августа победители встреч выйдут играть друг против друга в 1/2 финала.
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