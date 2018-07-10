Олимп Уимблдона: Что вы знаете о знаменитых теннисистах?

Параллельно с чемпионатом мира по футболу в России на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса в Лондоне проходит одно из ключевых соревнований в мире тенниса — Уимблдонский турнир. «МИР 24» подготовил тест для любителей этого вида спорта, а также для тех, кто интересуется биографиями первых ракеток мира.

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