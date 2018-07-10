Серена Уильямс — Камила Джорджи. Прогноз и ставки на теннисный матч 10 июля

На Уимблдоне американка получила 25-й номер посева, а в рейтинге WTA она занимает 181-ю строчку.

Серена после родов и своего возвращения на корт напоминала лишь собственную тень. 36-летняя звезда находилась в пятой сотне мирового рейтинга и лишь пыталась нащупать нити, которые приведут к былым результатам.

Уильямс-младшая вернулась на корт в Индиан-Уэллсе, где сумела одержать две победы, после чего ее ждал вылет уже по итогам первого раунда в Майами.

Все прогнозы на Уимблдон

Далее были несколько недель активной подготовки к Уимблдону, после чего ей вовсе удалось выйти на пик формы. По ходу текущего «Шлема» Серена не отдала ни одного сета, одолев Аранту Рус (7:5, 6:3), Викторию Томову (6:1, 6:4), Кристину Младенович (7:5, 7:6) и Евгению Родину (6:2, 6:2). В последнем поединке экс-первая ракетка мира допустила лишь 11 невынужденных ошибок и совершила 30 ударов навылет.

Итальянка является 52-й ракеткой мира.

Джорджи в нынешнем сезоне успела побывать в полуфиналах Сиднея и Праги, но до титула добраться ей пока не удалось.

На Уимблдоне порой испытывала проблемы, но в итоге все равно проходила дальше. Итальянка обыграла Анастасию Севастову (6:1, 2:6, 6:4), Мэдисон Бренгл (6:4, 6:4), Катерину Синякову (3:6, 7:6, 6:2) и Екатерину Макарову (6:3, 6:4).

Любит Камила атаковать, а порой у нее получается делать это практически без ошибок. Тем не менее, главным недостатком 26-летней теннисистки является стабильность. Если все получается, то остановить итальянку сложно, но в случае череды неудачных ударов начинаются психологические проблемы, которые приводят к провалу. Отсюда и неспособность обыгрывать представительниц элиты женского Тура.

Прогноз

Теннисистки встречались между собой трижды — в активе Джорджи только один тай-брейк, да и тот — не в ее пользу.

Не стоит смотреть на рейтинг Серены Уильямс, ведь она только набрала свою оптимальную форму. Сейчас это одна из главных претенденток на титул Уимблдона, поэтому мы сомневаемся, что Джорджи сможет взять даже один сет. Ожидаем доминирование Серены и ставим на ее победу в двух сетах за 1,70.