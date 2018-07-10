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Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кербер на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кербер на Уимблдоне 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Чемпионат.com
10 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (14) и представительница Германии Анжелика Кербер (11). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам счёт ничейный — 3-3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кербер на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо со словачкой Доминикой Цибулковой, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12).
Чемпионат.com: последние новости
Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 9 июля Хачанов уступил Джоковичу и не вышел в четвертьфинал Уимблдона Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку
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