Ещё
Иснер обыграл Раонича в 1/4 финала Уимблдона, теннисисты выполнили 56 эйсов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иснер обыграл Раонича в 1/4 финала Уимблдона, теннисисты выполнили 56 эйсов 

Чемпионат.com 21 час назад
Фото: Чемпионат.com
Американец Джон Иснер обеспечил себе место в полуфинале Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Девятая ракетка соревнований обыграл канадца Милоша Раонича (13) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3.
Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту. Иснер выполнил 25 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Раонич записал на свой счёт 31 эйс, 6 двойных ошибок и 1 упущенный брейк-пойнт.
Следующим соперником Иснера на турнире в столице Великобритании станет представитель ЮАР Кевин Андерсон (8), ранее обыгравший швейцарца Роджера Федерера (1).
Чемпионат.com: последние новости
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Кербер Се Шувэй не пустила Халеп в 1/8 финала Уимблдона М. Брайан и Сок за 3,5 часа вышли в финал парного разряда Уимблдона
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение