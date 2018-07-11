Иснер обыграл Раонича в 1/4 финала Уимблдона, теннисисты выполнили 56 эйсов

Американец Джон Иснер обеспечил себе место в полуфинале Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Девятая ракетка соревнований обыграл канадца Милоша Раонича (13) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту. Иснер выполнил 25 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Раонич записал на свой счёт 31 эйс, 6 двойных ошибок и 1 упущенный брейк-пойнт.