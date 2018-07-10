Ещё
У самой красивой теннисистки обнаружилась сестра-близнец
Далее:
Читайте также:
Ещё

У самой красивой теннисистки мира обнаружилась сестра-близнец 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
За плавными движениями изящной фигурки Эжени Бушар на корте следят даже судьи, порой забывая о своих прямых обязанностях. Представьте, какая жара началась бы на трибунах, если бы соперницей Эжени стала ее знойная близняшка!
Беатрис Бушар вообще не интересуется спортом и все свободное время посвящает модельной карьере.
Сестры очень дружны и постоянно тусуются вместе. Правда, Эжени приходится отказываться от дорогого шампанского и прочих вкусняшек, зато Беатрис сдерживаться не привыкла.
Почти полмиллиона фолловеров преданно следят за жизнью Беатрис в Инстаграм. А тут и в самом деле есть, на что посмотреть: красотка постоянно выкладывает очень горячие бэки со съемок и время от времени балует поклонников видео.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безработный Тарасов закладывает имущество26
Песков прокомментировал выходку Виды134
Украина выплатит штраф за оскандалившегося хорвата93
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки30
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение