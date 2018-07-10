У самой красивой теннисистки обнаружилась сестра-близнец

У самой красивой теннисистки мира обнаружилась сестра-близнец

За плавными движениями изящной фигурки Эжени Бушар на корте следят даже судьи, порой забывая о своих прямых обязанностях. Представьте, какая жара началась бы на трибунах, если бы соперницей Эжени стала ее знойная близняшка!

Беатрис Бушар вообще не интересуется спортом и все свободное время посвящает модельной карьере.

Сестры очень дружны и постоянно тусуются вместе. Правда, Эжени приходится отказываться от дорогого шампанского и прочих вкусняшек, зато Беатрис сдерживаться не привыкла.

Почти полмиллиона фолловеров преданно следят за жизнью Беатрис в Инстаграм. А тут и в самом деле есть, на что посмотреть: красотка постоянно выкладывает очень горячие бэки со съемок и время от времени балует поклонников видео.