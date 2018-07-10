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Текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Остапенко на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Остапенко на Уимблдоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
10 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют словачка Доминика Цибулкова и представительница Латвии Елена Остапенко (12). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 29-летняя уроженка Братиславы — 2-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Остапенко на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с россиянкой Дарьей Касаткиной (14), либо с немкой Анжеликой Кербер (11).
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