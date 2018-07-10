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Горячие теннисистки «Уимблдона»
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Горячие теннисистки «Уимблдона» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Теннисный турнир серии «Большого шлема» — «Уимблдон» подходит к своему завершению. На кортах кипят горячие страсти, а самые горячие девушки, считавшиеся фаворитами турнира, потерпели крах, выбыв на ранней стадии.
Эжени Бушар
Сексапильной теннисистке из Канады Эжени Бушар и финалистке «Уимблдона-2014» дорогу по турнирной сетке преградила австралийка Эшли Барти.
Таким образом, полуфиналистка двух турниров Большого шлема (Australian Open, Rolland Garros-2014) вылетела во втором круге.
Ализе Корне
Для французской красавицы турнир закончился, не успев начаться.
В первом круге она проиграла словачке Доминики Цибулковой.
Слоан Стивенс
Победительница турнира Большого шлема — US Open-2017 и победительница шести турниров WTA в одиночном разряде также не смогла преодолеть барьер первого круга.
Стивенс уступила хорватке Донне Векич, которая в итоге дошла до 1/8 финала турнира.
Каролин Возняцки
Датская теннисистка польского происхождения прошла первый круг, но во втором раунде её остановила россиянка Екатерина Макарова.
В стартовом же матче вторая ракетка мира обыграла американку Варвару Лепченко.
Мария Шарапова
Первое российское противостояние на «Уимблдоне» началось с матча Мария Шарапова — Виталия Дьяченко. 24-я ракетка турнира Шарапова уступили своей соотечественнице, которая вышла в основную сетку турнира через квалификацию.
Из 10 представительниц России до четвертьфинала турнира дошла только Дарья Касаткина, которая сразится за выход в полуфинал с немкой Ангеликой Кербер.
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