Горячие теннисистки «Уимблдона»

Теннисный турнир серии «Большого шлема» — «Уимблдон» подходит к своему завершению. На кортах кипят горячие страсти, а самые горячие девушки, считавшиеся фаворитами турнира, потерпели крах, выбыв на ранней стадии.

Сексапильной теннисистке из Канады Эжени Бушар и финалистке «Уимблдона-2014» дорогу по турнирной сетке преградила австралийка Эшли Барти

Таким образом, полуфиналистка двух турниров Большого шлема (Australian Open, Rolland Garros-2014) вылетела во втором круге.

Ализе Корне

Для французской красавицы турнир закончился, не успев начаться.

В первом круге она проиграла словачке Доминики Цибулковой.

Слоан Стивенс

Победительница турнира Большого шлема — US Open-2017 и победительница шести турниров WTA в одиночном разряде также не смогла преодолеть барьер первого круга.

Стивенс уступила хорватке Донне Векич, которая в итоге дошла до 1/8 финала турнира.

Датская теннисистка польского происхождения прошла первый круг, но во втором раунде её остановила россиянка Екатерина Макарова

В стартовом же матче вторая ракетка мира обыграла американку Варвару Лепченко

Первое российское противостояние на «Уимблдоне» началось с матча Мария Шарапова — Виталия Дьяченко . 24-я ракетка турнира Шарапова уступили своей соотечественнице, которая вышла в основную сетку турнира через квалификацию.