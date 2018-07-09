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Андерсон победил Монфиса и сыграет с Федерером в 1/4 финала Уимблдона
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Андерсон победил Монфиса и сыграет с Федерером в 1/4 финала Уимблдона 

Чемпионат.com 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
Южноафриканец Кевин Андерсон (8) в четвёртом круге Уимблдона переиграл француза Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 5:7, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 3 часа 29 минут. 32-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил 20 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, сделал 3 брейка и проиграл 4 гейма на своей подаче. Кевин заработал 53 виннера при 44 невынужденных ошибках, а Гаэль активно выиграл 39 розыгрышей при 28 собственных неточностях.
За выход в полуфинал Андерсон поспорит со швейцарцем Роджером Федерером (1).
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