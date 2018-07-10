Аргентинский теннисист дель Потро стал последним четвертьфиналистом Уимблдона

ЛОНДОН, 10 июля. / ТАСС /. Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро одержал победу в матче четверного круга над французом Жилем Симоном и вышел в четвертьфинал Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в кортах Лондона.

Встреча длилась 4 часа 30 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5) в пользу 29-летнего аргентинца, посеянного на турнире под пятым номером. Матч между теннисистами стартовал в понедельник вечером, но из— за наступления темноты был перенесен на следующий день. Это была девятая встреча между этими соперниками на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP): на счету аргентинца теперь шесть побед.

Четвертьфинальные матчи в мужской сетке Уимблдона пройдут 11 июля. Турнир завершится 15 июля.