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Кербер не пустила Касаткину в полуфинал Уимблдона
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Кербер не пустила Касаткину в полуфинал Уимблдона 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинальном матче Уимблдона.
Встреча, которая продолжалась полтора часа, завершилась со счетом 6:3, 7:5.
Во втором сете при счете 6:5 россиянка отыграла сразу шесть матчбола, но все же не смогла перевести игру на тай-брейк.
Касаткина дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 эйса и 6 брейков.
За выход в финал соревнований Кербер поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
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