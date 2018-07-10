Кербер не пустила Касаткину в полуфинал Уимблдона

Встреча, которая продолжалась полтора часа, завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Во втором сете при счете 6:5 россиянка отыграла сразу шесть матчбола, но все же не смогла перевести игру на тай-брейк.

Касаткина дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 эйса и 6 брейков.