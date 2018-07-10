Ещё
Окружные соревнования по теннису пройдут в окрестностях Лосиноостровского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окружные соревнования по теннису пройдут в окрестностях Лосиноостровского 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Окружные соревнования по теннису «Летний OPEN — 2018» пройдут в окрестностях Лосиноостровского района; первый турнир состоится 14 июля, а лучших игроков определят 21 июля.
— Окружные соревнования по теннису в одиночном разряде будут организованы на теннисных кортах по адресу Олонецкий проезд, д.5, — сообщили в центре физической культуры и спорта СВАО.
Стать участником смогут мужчины и женщин в возрасте от 18 лет, имеющих медицинский допуск врача и имеющие навыки игры в теннис. Начало турнира в 8.30. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В преддверии Дня семьи в парке Лосинки устроят праздничное мероприятие «Всё начинается с любви» На Стартовой пройдет турнир по шахматам Бабушкинский парк претендует на звание самого интересного места в столице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россияне, что вас так клинит?»277
На Украине пригрозили ФИФА расправами62
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России18
Безработный Тарасов закладывает имущество42
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение