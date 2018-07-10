Окружные соревнования по теннису пройдут в окрестностях Лосиноостровского

Окружные соревнования по теннису «Летний OPEN — 2018» пройдут в окрестностях Лосиноостровского района; первый турнир состоится 14 июля, а лучших игроков определят 21 июля.

— Окружные соревнования по теннису в одиночном разряде будут организованы на теннисных кортах по адресу Олонецкий проезд, д.5, — сообщили в центре физической культуры и спорта СВАО.

Стать участником смогут мужчины и женщин в возрасте от 18 лет, имеющих медицинский допуск врача и имеющие навыки игры в теннис. Начало турнира в 8.30. (иб)