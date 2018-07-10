Определены все четвертьфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде 

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро стал последним четвертьфиналистом Уимблдона. В матче четвертого круга он победил француза Жиля Симона. Встреча была остановлена накануне после трех сетов при счете 2:1 в пользу аргентинца. В четвертой партии, проходившей сегодня, дель Потро победил на тай-брейке. В общей сложности, матч длился 4 часа 31 минуту.
Четвертьфинальные пары Уимблдона:Роджер Федерер (Швейцария, первый номер посева) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8), Милош Раонич (Канада, 13) — Джон Изнер (США, 9), Новак Джокович (Сербия, 12) — Кэй Нисикори (Япония, 24), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).