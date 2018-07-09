Дель Потро: «Каждый день Уимблдона дарит сенсации»

В матче четвертого круга Уимблдона дель Потро сыграет с французом Жилем Симоном.

SPORT24.ru: последние новости

С. Уильямс: «Здорово, что мы с Родиной мамы и играли в четвертом круге Уимблдона»

Джокович: «Доволен своей игрой против Хачанова, он находится в хорошей форме»

Надаль обеспечил себе первое место в рейтинге ATP после Уимблдона