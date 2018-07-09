Дель Потро: «Каждый день Уимблдона дарит сенсации» 

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро отметил, что на проходящем в эти дни Уимблдоне есть место сенсациям.
”Победить Роджера Федерера на траве очень трудно, но на Уимблдоне может произойти всякое. Марин Чилич был одним из фаворитов турнира, но он проиграл в фантастическом матче аргентинцу Гвидо Пелье. Каждый день дарит какие-то сенсации. В сетке есть много крепких парней, например, Ник Кирьос. Они могут быть опасны для фаворитов. Новак Джокович играет все лучше и лучше. Я уверен, что он вернется на свои прежние позиции”, — приводит слова аргентинца tennisworldusa.
В матче четвертого круга Уимблдона дель Потро сыграет с французом Жилем Симоном.