Касаткину «вытеснили» с Уимблдона

Касаткина завершила выступления на Уимблдоне в четвертьфинале

На престижном турнире "Большого шлема" Уимблдоне теннисисты вступили в борьбу за путевки в полуфиналы. В женской сетке соревнований российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/4 финала турнира проиграла 11 номеру посева — немке Ангелик Кербер

14 сеяная россиянка проиграла сопернице в двух сетах со счетом 3:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Отметим, что Касаткина стала единственной представительницей России, которая добралась до четвертьфинала Уимблдона. Примечательно, что для россиянки это достижение стало первым в спортивной карьере.