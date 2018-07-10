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Касаткину «вытеснили» с Уимблдона
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Касаткина завершила выступления на Уимблдоне в четвертьфинале 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: EPA
На престижном турнире "Большого шлема" Уимблдоне теннисисты вступили в борьбу за путевки в полуфиналы. В женской сетке соревнований российская теннисистка Дарья Касаткина в 1/4 финала турнира проиграла 11 номеру посева — немке Ангелик Кербер.
14 сеяная россиянка проиграла сопернице в двух сетах со счетом 3:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Отметим, что Касаткина стала единственной представительницей России, которая добралась до четвертьфинала Уимблдона. Примечательно, что для россиянки это достижение стало первым в спортивной карьере.
В полуфинале травяного турнира Кербер встретится с латышкой Еленой Остапенко, которая в своем поединке также в двух сетах одолела словачку Доминику Цибулкову — 7:5, 6:4.
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