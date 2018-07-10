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Се Шувэй не пустила Халеп в 1/8 финала Уимблдона

С. Уильямс одержала волевую победу над Джорджи в четвертьфинале Уимблдона

Гёргес одолела Бертенс и сыграет с С. Уильямс в полуфинале Уимблдона