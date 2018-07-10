10 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют американка Серена Уильямс (25) и представительница Италии Камила Джорджи. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» — 3-0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Джорджи на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с голландкой Кики Бертенс (20), либо с немкой Юлией Гёргес (13).