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Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Родина на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Родина на Уимблдоне 

Чемпионат.com 9 июля 2018
9 июля состоится матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (25) и россиянка Евгения Родина (Q). Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Родина на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с россиянкой Екатериной Макаровой.
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