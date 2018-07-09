9 июля состоится матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (25) и россиянка Евгения Родина (Q). Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Родина на Уимблдоне.
Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с россиянкой Екатериной Макаровой.