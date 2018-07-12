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Юлия Гёргес — Серена Уильямс. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе
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Юлия Гёргес — Серена Уильямс. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 9 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Юлия Гергес — Серена Уильямс в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в четверг, 12 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче американка победит в двух сетах.
Серена Уильямс прошла через очень тяжелое испытание в четвертьфинале. Камила Джорджи заставила понервничать американку. Очень дерзко играла итальянка, совершенно не испытывая никакого давления. Это стало сюрпризом для всех, в том числе и для Уильямс. Но в итоге Серена все-таки перехватила инициативу. Очень помогла Джорджи во втором сете, когда могла получить двойной брейк-пойнт, но промахнулась. Вроде бы незначительный момент, но с того эпизода игра пошла в сторону Серены.
Юлия Гергес молодец, тоже отыгралась в четвертьфинале с Кики Бертенс. Вообще, замечательный турнир проводит немка. И я не думала, что она пройдет Бертенс после ранних сложных испытаний.
И все-таки здесь жду победы от Серены в двух сетах. Психологически, на мой взгляд, Юлия ломкая девушка, особенно если идет речь о матче с Сереной Уильямс. У них недавно был матч на «Ролан Гаррос», и Уильямс легко выиграла. На траве у Гергес не получится создать большее количество трудностей для Серены. Ставлю на Уильямс в двух сетах.
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Юлия Гёргес — Серена Уильямс. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе Карен Хачанов — Новак Джокович. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе Серена Уильямс — Камила Джорджи. Прогноз и ставка Анны Чакветадзе
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