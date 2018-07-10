Дарья Касаткина: «Я очень довольна своим выступлением на Уимблдоне»

Россиянка Дарья Касаткина , проигравшая в четвертьфинале Уимблдона немке Ангелик Кербер со счетом 3:6, 5:7, отметила, что довольна своим выступлением на турнире. По ее словам, она показала все, на что способна.

— Она играла просто потрясающе, даже лучше, чем две недели назад в Истборне, — цитирует Касаткину пресс-служба WTA. — Матч выдался действительно очень хорошим. Мы показали лучшее, на что способны. В концовке она оказалась сильнее. Я наслаждалась каждой секундой на корте.

Я довольна своим выступлением сегодня. Я показала все, на что способна, все свои удары, эмоции и прочее. Да, я проиграла, но в конце концов я очень довольна. Впервые я сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Я добилась отличных побед. Обыграла сильных соперниц.