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Дарья Касаткина: «Я очень довольна своим выступлением на Уимблдоне»
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Дарья Касаткина: «Я очень довольна своим выступлением на Уимблдоне» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Россиянка Дарья Касаткина, проигравшая в четвертьфинале Уимблдона немке Ангелик Кербер со счетом 3:6, 5:7, отметила, что довольна своим выступлением на турнире. По ее словам, она показала все, на что способна.
— Она играла просто потрясающе, даже лучше, чем две недели назад в Истборне, — цитирует Касаткину пресс-служба WTA. — Матч выдался действительно очень хорошим. Мы показали лучшее, на что способны. В концовке она оказалась сильнее. Я наслаждалась каждой секундой на корте.
Я довольна своим выступлением сегодня. Я показала все, на что способна, все свои удары, эмоции и прочее. Да, я проиграла, но в конце концов я очень довольна. Впервые я сыграла в четвертьфинале Уимблдона. Я добилась отличных побед. Обыграла сильных соперниц.
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