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Шамиль Тарпищев: «По разложению пасьянса на корте Касаткина — одна из сильнейших»
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Шамиль Тарпищев: «По разложению пасьянса на корте Касаткина — одна из сильнейших» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Дарьи Касаткиной на Уимблдоне. Первая ракетка России дошла до четвертьфинала, где уступила Ангелик Кербер (3:6, 5:7).
— Дарья прибавляет, но, конечно, хотелось бы, что она делала это быстрее, — цитирует ТАСС Тарпищева. — На таком покрытии, как трава во главу угла ставится выполнение подачи, плюс Даше не хватает скоростно-силовой выносливости. А вот по голове, уму, по разложению пасьянса на корте в теннисном мире она одна из сильнейших. Поэтому, если Касаткина прибавит по двум вышеперечисленным критериям, то сможет выиграть турнир Большого шлема, без сомнения.
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