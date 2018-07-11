Дель Потро: «В матче с Надалем я должен часто выходить к сетке»

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Уимблдона против испанца Рафаэля Надаля ”Это будет другая игра по сравнению с той, что была у нас на ” Ролан Гаррос ”. Тогда я проиграл в трех сетах. В предстоящей встрече я постараюсь брать розыгрыши на своей подаче. Если я хочу победить, то должен часто выходить к сетке, а также успешно атаковать как слева, так и справа. Я чувствую себя хорошо, в среду мне предстоит большой матч”, — приводит слова дель Потро tennisworldusa.org. Напомним, что Надаль посеян на Уимблдоне вторым, а дель Потро — пятым.