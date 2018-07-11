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Дель Потро: «В матче с Надалем я должен часто выходить к сетке»
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Дель Потро: «В матче с Надалем я должен часто выходить к сетке» 

SPORT24.ru 20 минут назад
Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Уимблдона против испанца Рафаэля Надаля.
”Это будет другая игра по сравнению с той, что была у нас на ”Ролан Гаррос”. Тогда я проиграл в трех сетах. В предстоящей встрече я постараюсь брать розыгрыши на своей подаче. Если я хочу победить, то должен часто выходить к сетке, а также успешно атаковать как слева, так и справа. Я чувствую себя хорошо, в среду мне предстоит большой матч”, — приводит слова дель Потро tennisworldusa.org.
Напомним, что Надаль посеян на Уимблдоне вторым, а дель Потро — пятым.
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