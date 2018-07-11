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Серена Уильямс: «51-й номер в рейтинге? Пятерку надо убрать»
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Серена Уильямс: «51-й номер в рейтинге? Пятерку надо убрать» 

SPORT24.ru 11 июля 2018
Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от над итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале Уимблдона. Она также прокомментировала тот факт, что по итогам турнира поднимется на 51-ю строчку женского рейтинга.
«51-й номер в рейтинг лучше, чем 183-й. Но «Серена Уильямс — 51-я ракетка мира» не звучит. Первая звучит идеально, но пятерку надо убрать. Мне нужно двигаться дальше.
У меня ни разу не было ощущения, что я могу проиграть матч с Джорджи. Даже после первого сета я подумала: «Она играет отлично, я делаю многие вещи правильно». Мне ни на секунду не показалось, что матч выскальзывает из моих рук. Я буду учить свою дочь тому, что никогда нельзя сдаваться и всегда нужно продолжать бороться. Это очень важное качество в жизни», — приводит слова Уильямс официальный сайт Уимблдона.
В полуфинале Уимблдона Серена Уильямс сыграет с немкой Юлией Гергес.
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