Серена Уильямс: «51-й номер в рейтинге? Пятерку надо убрать»

Американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от над итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале Уимблдона. Она также прокомментировала тот факт, что по итогам турнира поднимется на 51-ю строчку женского рейтинга.

«51-й номер в рейтинг лучше, чем 183-й. Но «Серена Уильямс — 51-я ракетка мира» не звучит. Первая звучит идеально, но пятерку надо убрать. Мне нужно двигаться дальше.

У меня ни разу не было ощущения, что я могу проиграть матч с Джорджи. Даже после первого сета я подумала: «Она играет отлично, я делаю многие вещи правильно». Мне ни на секунду не показалось, что матч выскальзывает из моих рук. Я буду учить свою дочь тому, что никогда нельзя сдаваться и всегда нужно продолжать бороться. Это очень важное качество в жизни», — приводит слова Уильямс официальный сайт Уимблдона.