Елена Остапенко: «Кербер — прекрасная теннисистка. Это будет настоящая битва»

— Кербер — прекрасная теннисистка. Это будет сложный матч, настоящая битва, — приводит официальный сайт тура Остапенко. — Но я постараюсь хорошо подготовиться. Думаю, нас ожидает немало долгих розыгрышей. Мне нужно будет играть уверенно, агрессивно и стабильно.

Встреча теннисисток состоится 12 июля.