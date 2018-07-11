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Елена Остапенко: «Кербер — прекрасная теннисистка. Это будет настоящая битва»
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Елена Остапенко: «Кербер — прекрасная теннисистка. Это будет настоящая битва» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Теннисистка из Латвии Елена Остапенко заявила, что полуфинальный матч против немки Ангелик Кербер станет настоящей битвой.
— Кербер — прекрасная теннисистка. Это будет сложный матч, настоящая битва, — приводит официальный сайт тура Остапенко. — Но я постараюсь хорошо подготовиться. Думаю, нас ожидает немало долгих розыгрышей. Мне нужно будет играть уверенно, агрессивно и стабильно.
Встреча теннисисток состоится 12 июля.
Ранее в четвертьфиналах Кербер переиграла россиянку Дарью Касаткину (6:3, 7:5), а Остапенко — Доминику Цибулкову (7:5, 6:4).
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