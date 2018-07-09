Серена Уильямс за час победила Родину

Спорт-Экспресс: последние новости

Роджер Федерер: "Параллельные финалы ЧМ-2018 и Уимблдона? Задайте этот вопрос в России"

Дарья Касаткина: "Сейчас я менее эмоциональна, чем перед матчем 1/4 финала Roland Garros"

Макарова и Соарес - в третьем круге Уимблдона в миксте