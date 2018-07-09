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Серена Уильямс за час победила Родину
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Серена Уильямс за час победила Родину 

Спорт-Экспресс 9 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Американка Серена Уильямс в двух сетах победила россиянку Евгению Родину — 6:2, 6:2. Экс-первой ракетке мира понадобился всего 1 час 4 минуты.
В четвертьфинале соперницей Серены Уильямс станет итальянка Камила Джорджи.
В 1/4 финала пробилась одна представительница России Дарья Касаткина, которой предстоит игра с Ангелик Кербер.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Серена Уильямс (США, 25) — Евгения РОДИНА (Россия, Q) — 6:2, 6:2
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