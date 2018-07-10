Уимблдон. Юлия Гергес и Уильямс-младшая в полуфинале турнира 

На третьем в сезоне турнире теннисного «Большого шлема» — английском Уимблдоне, — завершились четвертьфинальные матч в женском одиночном разряде. Два последних места в полуфинале завоевали немка Юлия Гергес и американка Серена Уильямс.
После того, как из соревнований вылетели все представительницы первой десятки «посева», самой именитой в четверке сильнейших по рейтингу является еще одна представительница Германии Ангелика Кербер, победившая россиянку Дарью Касаткину — у нее 11-й номер.
Гергес «посеяна» под номером №13 и в четвертьфинале она выиграла у 20-й ракетки Уимблдона голландки Кики Бертенс — 3:6, 7:5, 6:1. Ее соперницей станет многократная чемпионка «Шлемов» Уильямс-младшая, которая после рождения дочери «посеяна» только под номером №25. Серена выиграла у итальянки Камилы Джорджи — 3:6, 6:3, 6:4.