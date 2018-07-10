Ещё
Уимблдон. Юлия Гергес и Уильямс-младшая в полуфинале турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уимблдон. Юлия Гергес и Уильямс-младшая в полуфинале турнира 

Вести.Ru 10 июля 2018
Фото: Вести.Ru
На третьем в сезоне турнире теннисного «Большого шлема» — английском Уимблдоне, — завершились четвертьфинальные матч в женском одиночном разряде. Два последних места в полуфинале завоевали немка Юлия Гергес и американка Серена Уильямс.
После того, как из соревнований вылетели все представительницы первой десятки «посева», самой именитой в четверке сильнейших по рейтингу является еще одна представительница Германии Ангелика Кербер, победившая россиянку Дарью Касаткину — у нее 11-й номер.
Гергес «посеяна» под номером №13 и в четвертьфинале она выиграла у 20-й ракетки Уимблдона голландки Кики Бертенс — 3:6, 7:5, 6:1. Ее соперницей станет многократная чемпионка «Шлемов» Уильямс-младшая, которая после рождения дочери «посеяна» только под номером №25. Серена выиграла у итальянки Камилы Джорджи — 3:6, 6:3, 6:4.
Вести.Ru: последние новости
Уимблдон. Дель Потро вышел 1/4 финала, где сыграет с Надалем Карен Хачанов завершил выступления на Уимблдоне Уимблдон. Остапенко пробилась в четвертьфинал соревнования
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ95
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией3
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение