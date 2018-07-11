Бертенс: Гёргес была слишком хороша

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от поражения в матче с представительницей Германии Юлией Гёргес в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 5:7, 1:6.

«К сожалению, сегодня Юлия Гёргес была слишком хороша. Но в целом этот Уимблдон получился великолепным для меня. Прощай, прекрасный Лондон», — написала Бертенс в своём «инстаграме».