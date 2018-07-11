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Бертенс: Гёргес была слишком хороша
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Бертенс: Гёргес была слишком хороша 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от поражения в матче с представительницей Германии Юлией Гёргес в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 5:7, 1:6.
«К сожалению, сегодня Юлия Гёргес была слишком хороша. Но в целом этот Уимблдон получился великолепным для меня. Прощай, прекрасный Лондон», — написала Бертенс в своём «инстаграме».
За выход в финал соревнований Гёргес поспорит с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс. Эта встреча состоится 12 июля.
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