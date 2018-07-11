Меликар и Пешке пробились в полуфинал Уимблона в парном разряде 

Американка Николь Меликар и чешка Квета Пешке, посеянные на Уимблдоне в парном разряде под 12-м номером, пробились в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительниц Румынии Ирину Бегу и Михаэлу Бузэрнеску (15) со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.
За выход в финал травяного турнира «Большого шлема» Меликар и Пешке поспорят с победительницами встречи Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай, 6) — Бетани Маттек-Сэндс (США)/Люси Шафаржова (Чехия).