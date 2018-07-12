Ещё
Андерсон: для меня было честью находиться на корте вместе с тобой, Роджер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андерсон: для меня было честью находиться на корте вместе с тобой, Роджер 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Уимблдона со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11.
«Я очень уважаю Роджера. Для меня было честью находиться на корте вместе с тобой. Спасибо всем болельщикам за поддержку и приятные сообщения», — написал Андерсон в своём «твиттере».
За выход в финал травяного турнира «Большого шлема» уроженец Йоханнесбурга поспорит с представителем США Джоном Иснером. Эта встреча состоится 13 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Кербер Россиянка Родина взяла 4 гейма у Серены Уильямс в 1/8 финала Уимблдона М. Брайан и Сок за 3,5 часа вышли в финал парного разряда Уимблдона
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение