Андерсон: для меня было честью находиться на корте вместе с тобой, Роджер

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале Уимблдона со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11. «Я очень уважаю Роджера. Для меня было честью находиться на корте вместе с тобой. Спасибо всем болельщикам за поддержку и приятные сообщения», — написал Андерсон в своём «твиттере». За выход в финал травяного турнира «Большого шлема» уроженец Йоханнесбурга поспорит с представителем США Джоном Иснером . Эта встреча состоится 13 июля.