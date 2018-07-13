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Андерсон обыграл Иснера в 1/2 финала Уимблдона, матч длился 6 часов 35 минут
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Андерсон обыграл Иснера в 1/2 финала Уимблдона, матч длился 6 часов 35 минут 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон (8) вышел в финал Уимблдона, обыграв американца Джона Иснера (9) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:6 (7:9), 6:4, 26:24.
Теннисисты провели на корте 6 часов 35 минут. Андерсон выполнил 48 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 11, активно выиграл 117 очков и допустил 24 невынужденные ошибки. Иснер записал на свой счёт 53 эйса, 6 двойных и 58 невынужденных ошибок, 129 виннеров и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон — Иснер.
В финальном поединке травяного мэйджора сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).
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