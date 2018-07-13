Андерсон обыграл Иснера в 1/2 финала Уимблдона, матч длился 6 часов 35 минут

Теннисисты провели на корте 6 часов 35 минут. Андерсон выполнил 48 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 11, активно выиграл 117 очков и допустил 24 невынужденные ошибки. Иснер записал на свой счёт 53 эйса, 6 двойных и 58 невынужденных ошибок, 129 виннеров и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон — Иснер.