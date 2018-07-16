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Андерсон стал 5-й ракеткой мира, Джокович — 10-й, Хачанов — 1-й ракеткой России
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Андерсон стал 5-й ракеткой мира, Джокович — 10-й, Хачанов — 1-й ракеткой России 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В обновлённом рейтинге ATP от 16 июля южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на пятую строчку, американец Джон Иснер — на восьмую. Серб Новак Джокович, выигравший Уимблдон-2018, занял 10-ю позицию. Первой ракеткой России стал Карен Хачанов, поднявшийся на 34-ю строчку рейтинга.
Рейтинг ATP. 16 июля 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665. 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395. 5 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655. 6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610. 7 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3905. 8 (10). Джон Иснер (США) — 3720. 9 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665. 10 (21). Новак Джокович (Сербия) — 3355. … 34 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1220… 35 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 1211… 61 (67). Даниил Медведев (Россия) — 892… 83 (83). Евгений Донской (Россия) — 706.
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