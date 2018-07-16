Ещё
Джокович поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 16 июля победитель Уимблдона-2018 серб Новак Джокович поднялся на пятую строчку, японец Кей Нисикори — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 22-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 16 июля 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5760. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4020. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 3585. 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3380. 5 (15). Новак Джокович (Сербия) — 3355. 6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2995. 7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2915. 8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2820. 9 (8). Джон Иснер (США) — 2220. 10 (18). Кей Нисикори (Япония) — 1610. … 22 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1045… 40 (46). Даниил Медведев (Россия) — 717… 83 (75). Андрей Рублёв (Россия) — 440… 89 (84). Евгений Донской (Россия) — 412.
Чемпионат.com: последние новости
Кербер стала 4-й ракеткой мира, С. Уильямс — 28-й Слёзы поражения Уильямс, герцогини Миддлтон и Маркл — в лучших фото с Уимблдона Юношеская сборная России победила Армению
Комментарии  Ещё 55 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-201858
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ227
На поле в финале ЧМ произошел скандал551
Под стадионом ЧМ-2018 «уплыла» земля123
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами2
Видео
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение