Джокович поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP 

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 16 июля победитель Уимблдона-2018 серб Новак Джокович поднялся на пятую строчку, японец Кей Нисикори — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 22-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 16 июля 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5760. 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4020. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 3585. 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3380. 5 (15). Новак Джокович (Сербия) — 3355. 6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2995. 7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 2915. 8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2820. 9 (8). Джон Иснер (США) — 2220. 10 (18). Кей Нисикори (Япония) — 1610. … 22 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1045… 40 (46). Даниил Медведев (Россия) — 717… 83 (75). Андрей Рублёв (Россия) — 440… 89 (84). Евгений Донской (Россия) — 412.