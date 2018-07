Джокович выиграл Уимблдон, победив в финале Андерсона

В финальном матче экс-первая ракетка мира нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону в трех сетах — 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Reacquainting with an old friend… 🏆#Wimbledon #TakeOnHistory pic.twitter.com/2xMVX5X951

— Wimbledon (@Wimbledon) 15 июля 2018 г.

Для Джоковича это четвертый в карьере титул на Уимблдоне и 13-я победа на турнирах «Большого шлема».