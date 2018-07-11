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Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона
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Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
На английском Уимблдоне, третьем в сезоне турнире теннисного «Большого шлема», определился первый полуфиналист в мужском одиночном разряде. Им стал серб Новак Джокович, который побеждал в пригороде Лондона в 2011, 2014 и 2015 годах.
Джокович, который постепенно возвращается в теннисную элиту, «посеян» на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба под номером №12. Его соперником по 1/4 финала был японец Кей Нисикори ("посев" №24). Сербский теннисист победил в четырех партиях — 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.
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