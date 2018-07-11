Федерер проиграл Андерсону в 1/4 финала Уимблдона, ведя по сетам 2-0 

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Уроженец Базеля, посеянный под первым номером, уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону (8) со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13.
Продолжительность матча составила 4 часа98 минут. Федерер выполнил 16 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 12, активно выиграл 61 очко и допустил 33 невынужденные ошибки. На счету Андерсона 28 эйсов, 3 ошибки на подаче, 3 реализованных брейк-пойнта из 6, 63 виннера и 31 неточность.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Андерсон.
В полуфинале встретится с победителем поединка Милош Раонич (Канада, 13) — Джон Иснер (США, 9).