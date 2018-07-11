Федерер проиграл сет на Уимблдоне впервые с 2016 года

Для уроженца Базеля проигранная партия на травяном мэйджоре стала первой с 2016 года, он выиграл 34 сета кряду, включая два в поединке с Андерсоном. Чуть позже африканец сумел восстановить паритет в матче, выиграв четвёртую партию со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Андерсон.