Джокович, Надаль, Иснер, Андерсон, Азаренко — в событиях дня на Уимблдоне

Андерсон в одном из самых длинных матчей в истории тенниса обыграл Иснера , а Джокович за два дня одолел Надаля

Мужские полуфиналы Уимблдона растянулись на два дня из-за своей продолжительности — Джон Иснер и Кевин Андерсон играли 6 часов 36 минут, так что Новак Джокович и Рафаэль Надаль в пятницу успели провести только три сета. В итоге общая длительность их поединка составила 5 часов 17 минут, а в финале Джокович сыграет с Андерсоном.

Марафон Иснера и Андерсона

Кевин Андерсон и Джон Иснер раньше играли друг с другом 11 раз (не считая встречи на Кубке Хопмана в 2013 году, завершившейся победой Кевина на двух тай-брейках). Из официальных матчей между ними два состояли из максимально возможного количества геймов — в них было сыграно три тай-брейка, и в обоих случаях Иснер брал верх. В остальных поединках всё-таки были брейки. На турнирах «Большого шлема», соответственно, они раньше ни разу не встречались. Помимо этого, Джон раньше никогда не проходил на «Шлемах» так далеко — его лучшим результатом был четвертьфинал US Open — 2011, в котором он проиграл Энди Маррею. Кевин в прошлом году вышел в финал US Open, но там после снятия Маррея и ранних поражений Александра Зверева , Марина Чилича и Жо-Вильфрида Цонги нижняя половина сетки стала очень несильной по именам, и казалось, что Андерсон просто воспользовался благоприятной ситуацией. Теперь южноафриканец в четвертьфинале победил Роджера Федерера , причём отыгрался с 0:2 по сетам, и объяснить его успех благоприятными обстоятельствами уже было нельзя.

Первая партия полуфинального матча ожидаемо завершилась тай-брейком. По ходу сета у Иснера было четыре брейк-пойнта, у Андерсона — один, но теннисисты их отыграли, а в «теннисной лотерее» чуть сильнее оказался Кевин. Во втором сете они тоже дошли до тай-брейка. На этот раз Джон едва не упустил колоссальное преимущество, 5:0, но дожал соперника — 7:5. А в концовке третьей партии Иснер впервые на этом Уимблдоне проиграл свою подачу! Однако Андерсон сразу после этого не подал на сет, а напряжённый тай-брейк завершился в пользу американца — причём Кевин на одном из своих сетболов допустил двойную ошибку. В четвёртой партии теннисисты снова обменялись брейками, но затем южноафриканец ещё раз взял гейм соперника и на этот раз подал на сет.

Решающая партия растянулась почти на три часа (2:55) — дольше, чем два из четырёх четвертьфиналов этого турнира, между Новаком Джоковичем с Кеем Нисикори и тем же Иснером с Милошем Раоничем. Сил у Иснера, несмотря на гораздо более короткий четвертьфинал по сравнению с битвой Андерсона против Федерера, явно оставалось меньше — он ничего не мог сделать на приёме и так и не заработал в этой партии ни одного брейк-пойнта. У Кевина брейк-пойнты несколько раз были, но Джон неизменно спасал свои геймы. Сломить сопротивление соперника южноафриканец сумел лишь при счёте 24:24. В итоге, проведя на корте 6 часов 36 минут, Андерсон взял верх со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.

Рекорды матча

По ходу этого матча было установлено несколько рекордов. Иснер превзошёл рекорд Горана Иванишевича по количеству эйсов на одном Уимблдонском турнире — хорват в 2001 году, когда наконец-то завоевал здесь титул, 212 раз подал навылет, а Джон в итоге сделал на этом Уимблдоне 214 эйсов. Кстати, конкретно в этом поединке Иснер 53 раза подал навылет, а Андерсон — 49. По общему количеству эйсов на Уимблдоне-2018 Кевин занимает второе место, «настреляв» 172 подачи навылет.

99 геймов, сыгранных теннисистами — рекорд решающих стадий турниров «Большого шлема» (полуфиналов и финалов). Род Лэйвер и Тони Роч сыграли 90 геймов в полуфинале Australian Open — 1969, но это было до введения тай-брейков (например, второй сет там завершился со счётом 22:20 в пользу Рода, который в итоге стал чемпионом турнира и начал свой путь ко второму «Большому шлему» в карьере). После появления тай-брейков во всех сетах, кроме решающего, рекордным был финал Уимблдона-2009, в котором швейцарец Роджер Федерер и американец Энди Роддик разыграли 77 геймов (Роджер победил со счётом 16:14 в пятой партии и превзошёл рекорд Пита Сампраса по количеству титулов на турнирах «Большого шлема», выиграв свой 15-й «мэйджор»).

6 часов 36 минут — также рекорд решающих стадий «Шлемов». Кроме того, это четвёртый по продолжительности поединок за всю историю профессионального тенниса и второй на «Шлемах» — разумеется, после битвы того же Иснера с Николя Маю на Уимблдоне-2010, завершившейся победой Джона со счётом 70:68 в пятой партии. Также дольше продолжался парный матч в Кубке Дэвиса — 2013 между Чехией и Швейцарией (24:22 в пятом сете) и одиночный матч в том же Кубке Дэвиса в 2015 году, где играли аргентинец Леонардо Майер и бразилец Жоау Соуза (15:13 в решающей партии).

Джоковичу и Надалю одного дня не хватило

Рафаэль Надаль и Новак Джокович тоже устроили битву, причём из-за марафона в первом полуфинале их матч растянулся на два дня. Да, на Центральном корте одновременно с крышей появилось освещение, и именно по этой причине поединок сразу начался под закрытой крышей — но недалеко от теннисного центра расположены жилые дома, поэтому шуметь после 23:00 по местному времени нельзя. Таким образом, искусственное освещение помогает продлить игровой день приблизительно на полтора часа (темнеет около 21:30), но не более того. Главное предназначение крыши изначально было в другом — позволять играть во время дождя, и с этим она успешно справляется.

В первой партии Джокович действовал активнее соперника, контролировал ход игры и взял верх, сделав один брейк. Во втором сете, однако, Надаль перехватил инициативу и сравнял счёт. Третий сет прошёл в равной борьбе, без единого брейк-пойнта. Новак сумел отыграть три сетбола, один из которых был на приёме, а затем со второй попытки реализовал свой сетбол — 11:9! В Лондоне в это время было уже несколько минут двенадцатого, так что теннисисты сразу отправились в раздевалку.

В субботу игроки решали, будет ли матч продолжен в тех же условиях, в каких начинался (то есть под крышей), или же крышу откроют. Неудивительно, что Рафаэль был за то, чтобы открыть крышу, а Новак — против. При равенстве голосов решение было принято в пользу того, чтобы оставить всё как было — крышу в итоге открыли только после завершения их поединка. При этом лучше вошёл в игру Надаль. Взяв затяжной стартовый гейм сета, он легко сделал брейк. Джоковичу удалось отыграть, но затем он вновь отдал свою подачу. В целом серб в этой партии упустил слишком много шансов, реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 6. Подачу на сет Рафаэль и вовсе взял со счёта 0:40.

В решающем сете борьбы на приёме, тем не менее, долгое время не было. Затем теннисисты поочерёдно начала зарабатывать брейк-пойнты, но в решающие моменты подающие действовали здорово. При счёте 7:8 Джокович спас три брейк-пойнта, в следующем гейме уже Надаль отыграл матчбол. Однако после смены сторон Новак сделал брейк под ноль и вернулся в финал Уимблдона, в котором не был с 2015 года. Надаль в последний раз играл в решающем матче этого турнира семь лет назад, когда уступил как раз Джоковичу.

Кстати, 5 часов 17 минут — второй по длительности матч решающих стадий Уимблдона после, понятно, полуфинала между Андерсоном и Иснером. Из решающих матчей всех турниров «Большого шлема» длиннее были два — полуфинал US Open — 1992 между Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом (6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:4) и финал Australian Open — 2012, в котором также играли Джокович и Надаль — 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу серба. Эдберг и Чанг провели на корте 5 часов 26 минут, Джокович и Надаль — 5 часов 53 минуты.

52-я битва

Противостояние серба и испанца длится уже 13-й год — впервые они встретились на « Ролан Гаррос » — 2006, в четвертьфинале, и тогда Новак снялся, проиграв два сета с одинаковым счётом 4:6. Поначалу явное преимущество было на стороне более опытного и раньше раскрывшегося Рафаэля, но постепенно Новак начал подбирать ключи к его игре — правда, только на харде. Первая победа Джоковича над Надалем на одном из «естественных» покрытий состоялась только в 2011-м, когда он победил в финалах грунтовых «Мастерсов» в Мадриде и Риме (а затем, как уже упоминалось, и в финале Уимблдона). Тогда Джокович вообще обыграл Надаля семь раз подряд, причём встречались они исключительно в финалах. Но затем испанец снова склонил чашу весов в свою сторону и выиграл, в том числе, их самую эпическую битву до сегодняшнего дня — 6:4, 3:6, 6:1, 6:7 (3:7), 9:7 в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2013.

Тем не менее, с конца 2013 года Джокович перехватил инициативу и выиграл 11 из 12 матчей с Надалем, выйдя вперёд по личным встречам — 26 — 23. Следующие два матча противостояния, которое уже давно стало самым длинным в истории мужского тенниса (не считая матчей до Открытой эры) по количеству проведённых поединков, остались за Рафаэлем. Таким образом, на этом Уимблдоне испанец мог сравнять счёт личных встреч, но вместо этого серб вновь увеличил отрыв — 27 — 25. Кстати, в женском теннисе рекорд по количеству очных встреч принадлежит Крис Эверт и Мартине Навратиловой — 80 поединков, 43 победы Мартины.

Возвращение Азаренко в финал

В одиночном разряде после отличного выступления в Майами у Виктории Азаренко дела пока не очень ладятся, зато на этом Уимблдоне она блестяще играет в миксте, где её напарником является прошлогодний чемпион в этом разряде — Джейми Маррей. Джейми и Виктория в полуфинале победили чисто британскую пару — Хэрриет Дарт и Джея Кларка (6:2, 6:2). За титул они поспорят с Николь Меликар и Александром Пейей.

Для Виктории это 11-й финал турниров «Большого шлема» во всех разрядах. В одиночке она по два раза была в финалах Australian Open и US Open (в Мельбурне завоевала два титула, в Нью-Йорке оба раза проиграла). В женском парном разряде белоруска дважды проигрывала в Австралии и один раз — на «Ролан Гаррос». В миксте Азаренко была финалисткой в Мельбурне и завоевала по одному титулу в Париже и в Нью-Йорке. При этом Виктория вышла в финал впервые почти за пять лет, с US Open — 2013. В миксте она не была в финалах после «Ролан Гаррос» — 2008.

Двойной успех Меликар