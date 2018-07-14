Джон Изнер: Рекорды не волную, я проиграл, и это оставляет неприятный осадок

«Сейчас я чувствую себя просто отвратительно. Думаю, мне понадобится несколько дней, чтобы восстановиться. Полностью солидарен с Кевином: решающий сет также должен завершаться тайбрейком.

Изнер побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов на одном турнире

Меня не волнуют рекорды, которые я сегодня установил. Я проиграл, и это оставляет неприятный осадок. Я делал все возможное, чтобы выдержать этот марафон. Пил много воды, ел бананы. На самом деле, я не испытывал каких-либо серьезных проблем.

Кевин — потрясающий игрок и настоящий профессионал. К сожалению, он провел на корте слишком много времени, так что не может считаться фаворитом финала», — приводит слова Изнера Gotennis.

Напомним, матч, продолжавшийся шесть часов 36 минут, стал вторым по продолжительности в истории Уимблдона.