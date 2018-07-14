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Джон Изнер: Рекорды не волную, я проиграл, и это оставляет неприятный осадок
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Джон Изнер: Рекорды не волную, я проиграл, и это оставляет неприятный осадок 

Советский спорт 19 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Американский теннисист Джон Изнер — о поражении от Кевина Андерсона (6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 7:6 (11:9), 4:6, 24:26) в полуфинале Уимблдона.
«Сейчас я чувствую себя просто отвратительно. Думаю, мне понадобится несколько дней, чтобы восстановиться. Полностью солидарен с Кевином: решающий сет также должен завершаться тайбрейком.
Изнер побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов на одном турнире
Меня не волнуют рекорды, которые я сегодня установил. Я проиграл, и это оставляет неприятный осадок. Я делал все возможное, чтобы выдержать этот марафон. Пил много воды, ел бананы. На самом деле, я не испытывал каких-либо серьезных проблем.
Кевин — потрясающий игрок и настоящий профессионал. К сожалению, он провел на корте слишком много времени, так что не может считаться фаворитом финала», — приводит слова Изнера Gotennis.
Напомним, матч, продолжавшийся шесть часов 36 минут, стал вторым по продолжительности в истории Уимблдона.
Андерсон вышел в финал турнира, где ему будет противостоять победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия).
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