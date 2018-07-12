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Хуан Мартин Дель Потро: «После матча хотел остаться на корте на всю ночь, но Надаль подошел и обнял меня »
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Хуан Мартин Дель Потро: «После матча хотел остаться на корте на всю ночь, но Надаль подошел и обнял меня » 

Спорт-Экспресс 12 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро заявил, что готов был провести на корте всю ночь после поражения от Рафаэля Надаля (5:7, 7:6 (9:7), 6:4, 4:6, 4:6) в матче 1/4 финала Уимблдона.
— Когда Рафа делает брейк, матч для меня сразу же становится еще сложнее. У меня также были шансы сделать брейк в пятой партии, но я ошибся в ряде ударов с форхенда, — приводит официальный сайт тура слова Дель Потро. — Думаю, ключевыми стали 3-4 розыгрыша в концовке, когда Надаль использовал свои шансы. Я продемонстрировал отличный теннис, но Рафа есть Рафа. Иногда ты играешь в свой лучший теннис, но этого недостаточно, чтобы победить его. Но в целом я доволен своим выступлением. Я хорошо готов физически. Это придает мне уверенности. Если я восстановлюсь после этого матча, то вернусь на Уимблдон в 2019-м. После матча я хотел остаться на корте на всю ночь, но Рафа подошел и обнял меня. Он был очень добр ко мне.
Отметим, что Дель Потро добирался до полуфинала Уимблдона лишь раз, в 2013-м году.
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