Хуан Мартин Дель Потро: «После матча хотел остаться на корте на всю ночь, но Надаль подошел и обнял меня »

— Когда Рафа делает брейк, матч для меня сразу же становится еще сложнее. У меня также были шансы сделать брейк в пятой партии, но я ошибся в ряде ударов с форхенда, — приводит официальный сайт тура слова Дель Потро. — Думаю, ключевыми стали 3-4 розыгрыша в концовке, когда Надаль использовал свои шансы. Я продемонстрировал отличный теннис, но Рафа есть Рафа. Иногда ты играешь в свой лучший теннис, но этого недостаточно, чтобы победить его. Но в целом я доволен своим выступлением. Я хорошо готов физически. Это придает мне уверенности. Если я восстановлюсь после этого матча, то вернусь на Уимблдон в 2019-м. После матча я хотел остаться на корте на всю ночь, но Рафа подошел и обнял меня. Он был очень добр ко мне.

Отметим, что Дель Потро добирался до полуфинала Уимблдона лишь раз, в 2013-м году.