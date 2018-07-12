Рафаэль Надаль: «Дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно»

— Я очень доволен тем, как справился в сложных моментах пятого сета. Думаю, я многое сделал правильно, в частности, выходы к сетке, — приводит официальный сайт тура слова Надаля. — В целом я могу позитивно оценить этот матч. Единственный негативный момент в том, что мы играли почти пять часов. У меня был шанс провести на корте меньше времени, если бы я выиграл второй сет. Но в любом случае еще один выход в полуфинал Уимблдона — это прекрасная новость. Матч получился великолепным, очень эмоциональным для нас и болельщиков. Ощущения чудесные. Конечно, я переживал из-за того, что проиграл второй сет. Я вел 6:3 на тай-брейке, но соперник провел два великолепных розыгрыша на своей подаче. Затем я допустил ошибку в важный момент. Двойная ошибка — это большой провал. Это изменило ход встречи. Хуан-Мартин играл отлично. Но я сумел прибавить в четвертом и пятом сетах. В заключительной партии дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно.