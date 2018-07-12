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Рафаэль Надаль: «Дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно»
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Рафаэль Надаль: «Дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Испанец Рафаэль Надаль заявил, что пятый сет в матче 1/4 финала Уимблдона против аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4) дался ему особенно тяжело.
— Я очень доволен тем, как справился в сложных моментах пятого сета. Думаю, я многое сделал правильно, в частности, выходы к сетке, — приводит официальный сайт тура слова Надаля. — В целом я могу позитивно оценить этот матч. Единственный негативный момент в том, что мы играли почти пять часов. У меня был шанс провести на корте меньше времени, если бы я выиграл второй сет. Но в любом случае еще один выход в полуфинал Уимблдона — это прекрасная новость. Матч получился великолепным, очень эмоциональным для нас и болельщиков. Ощущения чудесные. Конечно, я переживал из-за того, что проиграл второй сет. Я вел 6:3 на тай-брейке, но соперник провел два великолепных розыгрыша на своей подаче. Затем я допустил ошибку в важный момент. Двойная ошибка — это большой провал. Это изменило ход встречи. Хуан-Мартин играл отлично. Но я сумел прибавить в четвертом и пятом сетах. В заключительной партии дель Потро играл очень мощно. Остановить его было сложно.
Соперником Надаля по полуфиналу станет сербский теннисист Новак Джокович. Их встреча состоится 13 июля.
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