Анжелик Кербер — Елена Остапенко. Прогноз и ставки на теннисный матч 12 июля

Латвийка является 12-й ракеткой мира, аналогичный номер ей достался и в лондонском посеве.

21-летняя теннисистка стала одной из главных сенсаций прошлого года, сумев выиграть « Ролан Гаррос ». В нынешнем сезоне Елена Остапенко часто переживает спады, но в этом нет ничего удивительного, ведь стабильность на таком уровне приходит не сразу.

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Ее лучшим результатом в этом году стал мартовский выход в финал Майами, где Елена уступила американке Слоан Стивенс. Последним перед Уимблдоном для латвийки был турнир в Истборне, где она вышла в четвертьфинал и уступила польке Агнешке Радваньской (6:2, 7:5).

В Лондоне Остапенко явно расслабилась и не испытывает никакого давления. На ее счету победы над Кэти Данн , Кирстен Флипкенс, Виталией Дьяченко Александрой Саснович и Доминикой Цибулковой. В игре с последней Елена совершила 33 удара навылет. Умеет талантливая теннисистка пробивать очень мощно с любой точки корта.

В настоящий момент немка является десятой ракеткой планеты, а на Уимблдоне ей достался 11-й номер посева.

В текущем сезоне ей удалось завоевать один титул в Сиднее, после чего она сразу дошла до полуфинала Australian Open, где не справилась с Симоной Халеп . Также в активе немки несколько четвертьфиналов и полуфиналов, в том числе четыре победы Анжелик одержала на «Ролан Гаррос», но в 1/4-й ее вновь остановила Халеп.

Два года назад Кербер выходила в финал Уимлдона и уступила Серене Уильямс . В нынешнем розыгрыше она без особых проблем разобралась с Верой Звонаревой (7:5, 6:3), а уже во втором раунде взять сет у опытной немки смогла 18-летняя Клер Лю — 6:3, 2:6, 4:6. Далее немка вновь выглядела очень убедительно и в сумме за четыре сета прошла Наоми Осаку (6:2, 6:4) и Белинду Бенчич (6:3, 7:6).

Ожидалось, что проблемы у немки могут появиться против первой ракетки России Дарьи Касаткиной , но нет — Анжелик сыграла еще лучше и не оставила шансов оппонентке.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой не встречались.

Остапенко играет агрессивно, она вновь находится на пике формы, но именно на траве Кербер действует практически идеально, особенно сейчас. Она обязательно заставит латвийку ошибаться, будет держать ее ближе к задней линии и одержит, как мы считаем, уверенную победу. Ставим на успех немки с форой -2,5 гейма за 1,92.