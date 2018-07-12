Уимблдон. Американец Джон Изнер вышел в полуфинал

На британских кортах продолжается Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд соревнований составляет 45 млн долларов. В среду, 11 июля, определились все полуфиналисты в мужском разряде.