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Уимблдон. Американец Джон Изнер вышел в полуфинал
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Уимблдон. Американец Джон Изнер вышел в полуфинал 

Вести.Ru 16 часов назад
На британских кортах продолжается Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд соревнований составляет 45 млн долларов. В среду, 11 июля, определились все полуфиналисты в мужском разряде.
Американский теннисист Джон Изнер. Посеянный на турнире под девятым номером, в четвертьфинале обыграл канадца Милоша Раонича. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3 в пользу 33-летнего представителя США. В полуфинале американец сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (8-я ракетка турнира), который выбил с лондонских кортов швейцарца Роджера Федерера.
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