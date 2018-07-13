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Завершился самый продолжительный полуфинал Уимблдона
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Завершился самый продолжительный полуфинал Уимблдона в истории 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Julian Finney / Getty Images
Южноафриканец Кевин Андерсон обыграл американца Джона Иснера в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в пятницу, 13 июля, в Лондоне и завершилась со счетом 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24 в пользу Андерсона. Соперники провели на корте 6 часов 35 минут, установив рекорд продолжительности полуфинальных поединков на турнире. В целом этот поединок стал вторым по продолжительности в истории Уимблдона.
В решающем матче Андерсон встретится с победителем матча, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
Уимблдон проходит со 2 по 15 июля в Лондоне. Призовой фонд турнира 44,6 миллиона долларов.
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