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Поражение Федерера, победы Надаля и Джоковича — в обзоре 1/4 финала Уимблдона
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Поражение Федерера, победы Надаля и Джоковича — в обзоре 1/4 финала Уимблдона 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Уроженец Базеля, посеянный под первым номером, уступил представителю ЮАР Кевину Андерсону (8) со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13.
Соперником Андерсона в полуфинале турнира станет американец Джон Иснер (9), который обыграл канадца Милоша Раонича (13) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3.
Испанец Рафаэль Надаль (2) завоевал путёвку в следующий раунд, одолев аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4.
За выход в финал Надаль поспорит с сербский теннисистом Новаком Джоковичем (12), который обыграл японца Кея Нисикори (24) со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.
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