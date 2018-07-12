Прогнозы и ставки на теннис 12 июля

Серена Уильямс в четвертьфинале бодалась с обидчицей Екатерины Макаровой Камилой Джорджи и даже проиграла первый сет — американца нервничала и регулярно срывала удары, в то время как итальянка действовала раскованно и почти все попадала. Тем не менее уже во второй партии Уильямс-младшая наладила свою подачу, сама же по разу в каждой по следующей партии сделала брейк и оформила выход в полуфинал — 3:6, 6:3, 6:4.

Серия побед Уильямс на Уимблдоне достигла 19 матчей. Она завоевала здесь титулы в 2015 и 2016 годах, следующий розыгрыш пропустила из-за декретного отпуска, а в нынешнем продолжает штамповать победы.

На очереди — Юлия Гергес, которая в четвертьфинале одержала волевую победу над Кики Бертенс из Нидерландов — 3:6, 7:5, 6:1.

Юлия, до нынешнего турнира доходившая на «шлемах» только до четвертого круга, впервые продвинулась дальше, причем сразу на два раунда. Но о финале с 49% попадания первым мячом мечтать пока рановато, правда?

Серена с ее убойной подачей (71% попадания и 81% — реализация) просто обязана побеждать. И побеждать уверенно.

Ставка: победа Уильямс за 1,34.

Анжелик Кербер в матче 1/4 финала против нашей Дарьи Касаткиной проявила потрясающую стабильность. В первом сете немка допустила всего 2 невынужденные ошибки, а в концовке второй партии не дрогнула во время второй подачи — не реализовала 6 матчболов, но добилась ошибки соперницы — 6:3, 7:5.

Похоже, Анжелика все ближе к своему успеху 2016 года. В том году, помимо титулов на Australian Open и US Open, у нее был и финал Уимблдона. Почему бы не повторить тот трюк снова?

Благо, в соперницах — еще одна молодая и нестабильная Елена Остапенко, которая в 1/4 сражалась с Доминикой Цибулковой. На старте первой партии девушки по паре раз обменялись брейками, после чего уверенно держали свои подачи. В концовке Елена сделала третий брейк, а затем подала на сет «под ноль». В начале следующей партии теннисистки снова начали обмениваться брейками с той лишь разницей, что Остапенко первой наладила свою подачу и преимущество в брейк сохранила до конца — 7:5, 6:4.

Латвийка обновила свой рекорд на Уимблдоне. В прошлом году она была здесь в четвертьфинале, а теперь прошла на шаг дальше. Сделать еще один ей, впрочем, вряд ли удастся. 54% попадания первым мячом и реализация 66% — совсем не то, что могло бы позволить рассчитывать на позитив в полуфинале.

Ставка: победа Кербер за 1,68.

Общий коэффициент — 2,25.