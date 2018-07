Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 13 июля

Иснер и Джокович — Надаль. Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон

В пятницу, 13 июля, на Уимблдоне в женском одиночном разряде будет выходной, а мужчины разыграют оба полуфинала. На центральный корт Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вначале выйдут Кевин Андерсон и Джон Иснер, которые играли друг с другом уже 12 раз, а сейчас оба впервые пробились в полуфинал Уимблдона. Участники второго матча встречались гораздо чаще. Многократные чемпионы турниров «Большого шлема» Новак Джокович и Рафаэль Надаль сразятся уже в 52-й раз! Счёт личных встреч у них почти равный — 26-25 в пользу серба, так что не исключено, что после пятничной битвы будет ничья. Кстати, всезнающие букмекеры не смогли отдать явного превосходства ни одному из участников полуфиналов, так что вполне возможны два подряд пятисетовика. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Уимблдон. День 11-й. 13 июля, пятница. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — Джон Иснер (США, 9) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 3-8/4-8 (Лас-Вегас-2008, Майами-2011, Делрэй-Бич-2012, Hopman Cup-2013 — Лондон-2008, Индиан-Уэллс, Атланта-2010, Шанхай-2012, Делрэй-Бич, Атланта-2013, Цинциннати-2014, Индиан-Уэллс-2015). Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: 4-й круг (2013-2015) — 4-й круг (2010, 2016); « Ролан Гаррос »: 4-й круг (2013, 2014, 2017, 2018) — 4-й круг (2014, 2016, 2018); Уимблдон: 4-й круг (2014, 2015, 2017) — 3-й круг (2014-2016); US Open: финал (2017) — 1/4 финала (2011). Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Гомбош, Q (6:3, 6:4, 6:4) — Маден, Q (6:2, 7:6, 7:5); 2-й круг: Сеппи (6:3, 6:7, 6:3, 6:4) — Бемельманс, Q (6:1, 6:4, 6:7, 6:7, 7:5); 3-й круг: Кольшрайбер, 25 (6:3, 7:5, 7:5) — Албот (6:3, 6:3, 6:4); 4-й круг: Монфис (7:6, 7:6, 5:7, 7:6) — Циципас, 31 (6:4, 7:6, 7:6); 1/4 финала: Федерер, 1 (2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11) — Раонич, 13 (6:7, 7:6, 6:4, 6:3). Рейтинг: 8-10. Прогноз букмекеров: 1.90 — 1.90. Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в пяти сетах. Текстовая трансляция

Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) Centre Court. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 26-25 (Майами, Монреаль-2007, Индиан-Уэллс, Цинциннати-2008, Цинциннати, Париж, Итоговый чемпионат ATP-2009, Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим, Уимблдон, US Open-2011, Australian Open-2012, Монте-Карло, Пекин, Итоговый чемпионат ATP-2013, Майами, Рим-2014, Монте-Карло, «Ролан Гаррос», Пекин, Итоговый чемпионат ATP-2015, Доха, Индиан-Уэллс, Рим-2016 — «Ролан Гаррос»-2006, Индиан-Уэллс, Рим, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Итоговый чемпионат-2007, Гамбург, «Ролан Гаррос», Лондон, Олимпиада-2008, Кубок Дэвиса, Монте-Карло, Рим, Мадрид-2009, US Open, Итоговый чемпионат ATP-2010, Монте-Карло, Рим, «Ролан Гаррос»-2012, «Ролан Гаррос», Монреаль, US Open-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Мадрид-2017, Рим-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016) — титул (2009); «Ролан Гаррос»: титул (2016) — титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018); Уимблдон: титул (2011, 2014, 2015) — титул (2008, 2010); US Open: титул (2011, 2015) — титул (2010, 2013, 2017). Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Сандгрен (6:3, 6:1, 6:2) — Села (6:3, 6:3, 6:2); 2-й круг: Себальос (6:1, 6:2, 6:3) — Кукушкин (6:4, 6:3, 6:4); 3-й круг: Эдмунд, 21 (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) — де Минор (6:1, 6:2, 6:4); 4-й круг: Хачанов (6:4, 6:2, 6:2) — Веселы (6:3, 6:3, 6:4); 1/4 финала: Нисикори, 24 (6:3, 3:6, 6:2, 6:2) — дель Потро, 5 (7:5, 6:7, 4:6, 6:4, 6:4). Рейтинг: 21-1. Прогноз букмекеров: 1.85 — 1.95. Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в пяти сетах. Текстовая трансляция