Кербер в двух сетах победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона

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Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Кербер

Кербер в двух сетах победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона

Федерер проиграл сет на Уимблдоне впервые с 2016 года