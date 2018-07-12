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Кербер в двух сетах победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона
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Кербер в двух сетах победила Остапенко и вышла в финал Уимблдона 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко (12) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Бывшая первая ракетка мира трижды подала навылет, активно выиграла 10 очков и совершила 7 невынужденных ошибок. На счету Елены 3 эйса,30 виннеров и 35 неточностей.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Кербер на Уимблдоне.
В финале Кербер сыграет либо с американкой Сереной Уильямс (25), либо с немкой Юлией Гёргес (13).
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