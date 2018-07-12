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Елена Остапенко — Анжелика Кербер. Видеопрогноз и ставка Анны Чакветадзе
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Елена Остапенко — Анжелика Кербер. Видеопрогноз и ставка Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе записала видео с прогнозом на матч Елена Остапенко — Анжелика Кербер в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема».
ВИДЕО
Уимблдон в самом разгаре. В полуфинале сразятся Алена Остапенко и Анжелика Кербер. Будет очень интересная встреча. Вообще, по игре мне больше нравится Остапенко. Но она играет в атакующем стиле, а Керберт потихоньку набирает форму. На травме она хороша, потому что ей очень подходят эти низкие отскоки, мяч не раскручивается слишком высоко.
Боюсь, что Кербер сможет затащить Алену Остапенко. Единственное, что у Кербер не очень хороша подача. У Остапенко тоже. Да, она работала над подачей с предыдущим тренером, австралийцем, над подбросом, над техникой подачи. Но все равно подача и в той, и в другой ситуации будет не самым мощным ударом.
Как мне кажется, в этом противостоянии все решится на задней линии. Боюсь, что не хватит спокойствия Алене Остапенко. Она будет взвинчивать скорость, красиво пробивать навылет, но сама же и ошибаться, а Кербер сможет сдержать атаки соперницы и в итоге выиграет встречу и пройдет дальше.
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