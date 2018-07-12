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Испанские теннисисты подозреваются в договорном матче на Уимблдоне
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Испанские теннисисты подозреваются в договорном матче на Уимблдоне 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Теннисисты Фернандо Вердаско и Давид Марреро подозреваются в договорном матче на Уимблдоне, сообщает ТАСС.
Испанские теннисисты уступили аргентинцу Леонардо Майеру и португальцу Жуану Соузе в первом круге парного турнира.
Подозрение в том, что матч был договорным, высказала одна из букмекерских компаний.
"На матч последовала серия сомнительных ставок с аккаунтов, которые уже использовались для ставок на другие подозрительные игры. Мы следовали строго по нашему внутреннему протоколу. Заметив это, мы уведомили организаторов турнира и сняли событие с линии ставок", — сказал менеджер компании Сэм Гомерсалл.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отправила этот вопрос Tennis Integrity Unit.
Ранее Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона.
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