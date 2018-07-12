Кевин Андерсон — Джон Изнер. Прогноз и ставки на теннисный матч 13 июля

Южноафриканец является восьмой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался аналогичный номер посева.

По ходу сезона Андерсону удалось выиграть турнир в Нью-Йорке, а также побывать в финалах Пуны, Акапулько и Мельбурна. На « Ролан Гаррос » Кевин дошел до 1/8 финала, где проиграл аргентинцу Диего Шварцману (6:1, 6:2, 5:7, 6:7, 2:6).

На быстрых кортах Уимблдона Андерсон ожидаемо демонстрирует высокий уровень игры, а в сложные моменты его выручает знаменитая своей мощностью подача. Настоящая сенсация прогремела в четвертьфинале, Да, Кевин — неплохой игрок, но в четырех матчах из четырех он уступал Роджеру Федереру , поэтому все ждали, что швейцарец и в этот раз будет сильнее. Кроме того, проблемы у южноафриканца были с тем же Гаэлем Монфисом , о чем говорить в битве с символом турнира, демонстрирующим феноменальную игру?

Все прогнозы на Уимблдон

Но в итоге Андерсон не только прервал серию из 34 победных партий подряд для Федерера на Уимблдоне, он еще и оформил победу — 2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11. Для восьмой ракетки мира это второй полуфинал «Шлема» в карьере. В прошлом сезоне ему покорился выход в финал US Open. При этом в последний раз до Федерера теннисист из ЮАР обыгрывал представителя топ-5 АТР еще на US Open-2015 — британца Энди Маррея.

Американец является десятой ракеткой мира, а в Лондоне ему достался девятый номер посева.

В нынешнем сезоне Изнер долго не радовал болельщиков победами, но в марте весьма неожиданно выстрелил в Майами, где взял титул, одолев на своем пути Марина Чилича, Хуана Мартина Дель Потро и других.

Что-то похожее с 33-летним теннисистом происходит и сейчас. Даже сам Джон признался, что ему удается играть практически идеально прямо сейчас. В четвертьфинале американец в четырех сетах победил Милоша Раонича (6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3) и впервые в карьере вышел в предпоследнюю стадию «Шлема».

Раньше лучшим был четвертьфинал US Open-2011. Кстати, годом ранее Джон провел на Уимблдоне свой легендарный матч с Николя Маю , который длился больше 11 чесов и завершился в пользу Изнера в пятом сете со счетом 70:68.

Прогноз

Теннисисты встречались между собой 11 раз — восемь раз становился победителем Изнер. Стоит отметить, что на нынешнем Уимблдоне Андерсон провел на два часа больше времени на корте, чем соперник, поэтому усталость может стать его главной проблемой. Что касается эйсов, то оба по итогам пяти поединков входят в топ-3 — у американца их 161, у южноафрриканца — 123.

Оба игрока однозначно будут отталкиваться от своей подачи и бороться до последнего, ведь впереди есть перспективна побороться за титул на столь высоком уровне. Мы предлагаем не угадывать победителя в столь равной паре, а поставить на тотал матча больше 47 геймов за 1,77.