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Прогнозы и ставки на теннис 13 июля
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Прогнозы и ставки на теннис 13 июля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Кевин Андерсон — Джон ИзнерТеннис. Уимблдон. 1/2 финала
Нынешний Уимблдон и сенсации — вещи неразделимые. В четвертьфинале пришел черед одного из фаворитов турнира Роджера Федерера. Южноафриканца Кевина Андерсона не остановили ни сумасшедшая форма швейцарца (как минимум в предыдущих матчах), ни статистика (0:4 против Роджера), ни 0-2 после двух партий — 2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11.
В третьем сете при счете 5:4 Роджер получил матчбол на подаче Андерсона, но упустил его. Кевин сыграл безошибочно и спасся в тяжелейшей ситуации. После этого игра развернулась на 180 градусов. Андерсон окончательно поймал свою игру и больше не терял ее ни на секунду. В решающей партии швейцарец несколько раз был близок к брейку, но Андерсон поймал кураж — он выполнял эйсы и убийственные форхэнды в моменты, когда они были необходимы. При счете 11:11 Федерера подвела подача, он допустил несколько ошибок и в результате потерпел самое болезненное поражение за долгое время.
Андерсон же вышел в полуфинал, где его будет ждать соперник, подающий не хуже, чем он сам: Джон Изнер — рекордсмен турнира по количеству эйсов. В четвертьфинале американец, лучшим результатом которого до Лондона был четвертый круг «мэйджора», без особых проблем разделался с другим «падаваном» Милошем Раоничем — 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3.
Шансы Андерсона в этом полуфинале чуть выше, однако мы бы рекомендовали остановиться на «тоталах». Скорее всего, Кевин и Джон подарят настоящую «зарубу». Возможно, даже на пять партий.
Ставка: больше 3,5 сета за 1,36.
Новак Джокович — Рафаэль НадальТеннис. Уимблдон. 1/2 финала
12-й сеяный Новак Джокович в четвертьфинале вполне ожидаемо прошел Кеи Нисикори. Японец набрал прекрасную форму, впервые дошел до четвертьфинала на английском «Шлеме», но против серба шансов у него почти не было. Единственный момент, когда игра могла повернуться в его пользу — при счете 2:2 в третьем сете, когда у Кеи было 0:40 на подаче Джоковича. В итоге Новак ликвидировал дефицит, а дальше играл на кураже и почти ничего не позволил оппоненту: 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.
Джокович добрался до 1/2 финала впервые с 2015 года, и остановить его будет непросто. Даже Рафаэлю Надалю, который в четвертьфинале устроил пятисетовую «зарубу» с Хуаном Мартином Дель Потро — 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4. Матч был абсолютно равным, но Надаль в ключевые моменты действовал чуть точнее.
С Джоковичем он пересекался 51 раз (26:25 в пользу Новака), но на траве испанец и серб не играли с 2011 года — тогда Ноле победил «короля» в финале Уимблдона в четырех партиях.
В нынешнем сезоне нынешняя и бывшая первые ракетки играли в полуфинале «Мастерса» в Риме — Рафа победил 7:6 (7:4), 6:3. Правда, Новак с тех пор значительно прибавил, и сегодня таких подарков сопернику делать точно не станет.
Ставка: больше 3,5 сета за 1,43.
Общий коэффициент — 1,94.
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